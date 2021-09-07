‘Kort’ta Özcan ve Arslan birinci

Tenis İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 12 Yaş Tenis İl Birinciliği 3-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortu’nda gerçekleşen il birinciliğine kızlarda ve erkeklerde toplam 16 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen maçlar sonunda kızlarda Rana Bengü Özcan birinci olmayı başarırken, Cemre Yeliz Karabay ikinci, Hatice Melis Yüksel ve Nehir Kömürcü ise üçüncü olarak tamamladı. Erkeklerde ise Ahmet Berat Arslan birinci, Atlas Kabak ikinci, Mert Kömürcü ve Barış Özdemir ise üçüncü oldular.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

Turnuva hakkında açıklama yapan İl Temsilcisi Erdal Bakırcan, çekişmeli maçlara sahne olan bir turnuvayı geride bıraktıklarını söyledi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden koronavirüs salgını nedeniyle sahalardan uzak kalan sporcuları yeniden sahalara döndürmek adına bu tür organizasyonların çoğalması gerektiğinin de altını çizen Bakırcan, “Tenis İl Temsilciliği olarak düzenlediğimiz 12 Yaş İl Birinciliği’nde beklediğimiz katılım oldu. 3 gün süren turnuvada sporcularımız iyi bir performans ortaya koydular. Bu tür organizasyonlar ile Çorum’da tenis branşını gençlere aşılamaya çalışıyoruz. Bu konuda da günden güne daha başarılı işlere imza attığımızı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

