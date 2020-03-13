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Koronavirüs halteri de vurdu

Koronavirüs salgını halteri de vurdu. Büyük Erkekler Halter Milli Takımı’nın Çorum kampı, Avrupa Şampiyonasının ertelenmesinden dolayı sonlandırıldı.

Koronavirüs halteri de vurdu

Koronavirüs salgını halteri de vurdu. Büyük Erkekler Halter Milli Takımı’nın Çorum kampı, Avrupa Şampiyonasının ertelenmesinden dolayı sonlandırıldı.

13 Mart 2020 Cuma 00:16
Koronavirüs halteri de vurdu

2-12 Nisan tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılması planlanan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Erkek A Milli Halter Takımı geçtiğimiz aydan beri hazırlıklarını Çorum’da sürdürürken, Avrupa Şampiyonası’nın Dünya’nın birçok ülkesine yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 13-21 Haziran tarihlerine ertelendi. Bu gelişme üzerine milli takımın Çorum kampı sonlandırıldı.

Milli Takım antrenörü İsa Makal, kampın sona ermesinden dolayı sporcuların Çorum’dan ayrıldıklarını açıkladı. Haltercilerin antrenmanlarını kendi bölgelerinde sürdüreceklerini belirten Makal, “Şampiyonanın ertelenmesinden dolayı kampımızı sonlandırdık ancak sporcularımız çalışmalarına devam edecek. Virüsün seyrine göre biz de çalışmalarımıza yön vereceğiz” dedi.

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