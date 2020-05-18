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Korona havuzu da vurdu

Yaklaşık 2 yıldır kapalı olan Çorum Olimpik Kapalı Havuzundaki bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu ay içerisinde tamamlanması gereken çalışmalar, koronavirüs salgını nedeniyle yavaşlarken, havuzun yılsonuna doğru hizmete açılması planlanıyor.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 21:52
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Korona havuzu da vurdu

2008 yılında hizmete açılan ve Çorum’un en önemli spor tesislerinden biri olan Olimpik Yüzme Havuzundaki bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır kapalı olan tesisin yılsonuna kadar hizmete açılması planlanıyor.

YÜZDE 70 ORANINDA BİTTİ

Yaklaşık 5 milyon lirayı bulacak olan bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi aldığımız Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdiresi Ayşe Şenyuva, uzay kafes çelik çatının sökülerek yenisinin yapıldığını belirtirken, “Soyunma odaları ve camlar değişti. Kazan dairesinde değişiklikler yapıldı. Daha önce engelli asansörü yoktu, yapıldı. Bunların yanında, binaya mantolama yapıldı.

Genel olarak çalışmaların yaklaşık yüzde 70’i bitti. Normalde bu ay içerisinde çalışmaların tamamlanması gerekiyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışından gelen bazı malzemeler gecikti. Bu yüzden çalışmalar tamamlanamadı.

Bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra kabul ve eksiklerin tamamlanması süreci olacak. Genel hatlarıyla havuzun yılsonuna doğru hizmete açılacağını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

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