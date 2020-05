“Korona futbola çok ağır bir darbe vurdu”

Salgın nedeniyle lige verilen arayı Bursa’da ailesi ile birlikte geçiren genç futbolcu, sosyal medya aracılığı ile gelinen süreci değerlendirdi. 28.hafta itibariyle lige verilen aranın kendilerini olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Yavuz, “Kovid-19 virüsünün ortaya çıkmasıyla futbol hayatımız alt üst oldu. Futbol konsantre ve devamlılık arz eden bir oyun. Ciddi bir yarış içinde, yoğun tempoda sezon sonundaki hedefinize doğru motive olmuş durumdasınız. Her şeyin mükemmel gittiği bir ortamda, ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan bir virüs hayatınızın her alanını sekteye uğratıyor. Normal yaşantınızın yayında futbol hayatınızda da ciddi belirsizlikler ortaya çıkıyor. Ben ve futbolcu arkadaşlarım bu süreci çabuk kabullenip, antrenmanlarımıza ara vermeden devam ettik. Her ne kadar birada olamasak ta kendimizi zinde tutmayı başardık” dedi.

(Spor Servisi)