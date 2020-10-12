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Korona Çorum FK’ya da sıçradı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Çorum Futbol Kulübü’ne de sıçradı. En son yapılan testlerde bir futbolcu ve iki kulüp personelinin test sonucu pozitif çıktı.

Spor 12.10.2020, 11:52
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Korona Çorum FK’ya da sıçradı

Yarın İnegölspor’la 5.hafta maçında deplasmanda karşılaşacak olan Çorum Futbol Kulübü’nde Covid-19 testleri Pazar günü sabah yapılmıştı. Test sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, üç pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Test sonuçları ile ilgili olarak Çorum Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından, futbolcularımız, teknik heyetimiz performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 11 Ekim Pazar günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmıştır.
Profesyonel futbol takımımız oyuncularından bir kişi ve kulüp personellerimizden iki kişinin sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ve personellerimiz ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Testi pozitif çıkan futbolcu ve kulüp personellerinin isimleri açıklanmadı.

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