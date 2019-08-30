Konya maçının taktiğini çalıştılar

Maçın oynanacağı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 17.30’da başlayan antrenmana lisans işlemleri için sağlık raporu almaya giden Ali Koçak ve Recep Uğur Öztürk katılmadı.

Kulüp Başkanı Fatih Özcan antrenman öncesinde futbolcularla sahada bir toplantı yaptı. Kısa bir konuşma yapan Fatih Özcan, hedefli bir takım olduklarını belirtirken, herkesin takıma katkı vermesini istedi. Takıma güvenini de ifade eden Özcan, yeni sezonun sakatlıksız ve başarılı geçmesini diledi.

Başkanın konuşmasından sonra ısınma ile başlan antrenman tam sahada çift kale maçla devam etti.

Teknik Direktör Bahri Kaya, Konya maçının provası niteliğindeki çift kalede Beyaz Takımda; Reşat, Oktay, Burak, Osman, Muhammed Çoban, Mert Ilıman, Mert Güney, Ferdi, Kıvanç, Enes ve Burak’a, Turuncu Takımda ise Onur, Emrah, Oğuz, Nafican, Kerem, Ertuğrul, Samet, Emre, Nurican, Fatih Şerifoğlu ve Fatih’e görev verdi.

Sakatlıktan yeni çıkan Mikail ve yeni transfer Fatih takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Oldukça çekişmeli geçen maçı Beyaz takım Muhammed Çoban’ın attığı golle 1-0 kazandı.

Yeni Çorumspor bugün yapacağı antrenmanla Konya maçının hazırlıklarını sürdürecek.