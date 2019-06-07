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Kongre hazırlıkları sürüyor

Yeni Çorumspor A.Ş. Başkanı Fatih Özcan, A.Ş.’yi derneğe devredeceklerini yinelerken, derneğin kuruluş çalışmalarının devam ettiğini ve 7 asil, 7 de yedek üyenin belirlendiğini söyledi. Dernek tüzüğünün de hazırlandığını kaydeden Özcan, 2.Lig’e taşıyacak bir bütçeye sahip olmadıklarını belirtti ve önümüzdeki günlerde yol haritasının belli olacağını kaydetti.

Kongre hazırlıkları sürüyor

Yeni Çorumspor A.Ş. Başkanı Fatih Özcan, A.Ş.’yi derneğe devredeceklerini yinelerken, derneğin kuruluş çalışmalarının devam ettiğini ve 7 asil, 7 de yedek üyenin belirlendiğini söyledi. Dernek tüzüğünün de hazırlandığını kaydeden Özcan, 2.Lig’e taşıyacak bir bütçeye sahip olmadıklarını belirtti ve önümüzdeki günlerde yol haritasının belli olacağını kaydetti.

07 Haziran 2019 Cuma 23:28
Kongre hazırlıkları sürüyor

Yeni Çorumspor’da kongre çalışmaları devam ediyor. Kongre hazırlıkları çerçevesinde kulübün yeni tüzüğünün hazırlandığı belirtildi.

Önümüzdeki günlerde seçimli genel kurul yapacaklarını ve A.Ş.’yi derneğe devredeceklerini yineleyen Yeni Çorumspor A.Ş. Başkanı Fatih Özcan, “Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde teknik direktörümüz Sayın Bahri Kaya hocamızla bir görüşmemiz oldu. Gidecek ve kalacak futbolcuların yanı sıra dış transferde istediği oyuncularla ilgili raporunu sundu.

Geçtiğimiz günlerde ön görüşme yaptığımız ve destek vereceğini belirten işadamı ağabeyimizle henüz ikinci görüşmeyi yapmadık. Kendisi tatilde. Önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapıp çıkacak sonuca göre bir yol haritası belirleyeceğiz.

Biz, şu anda genel kurula hazırlanıyoruz. Hazırlıklar çerçevesinde kulübün yeni tüzüğü yazıldı. A.Ş.’yi derneğe devredeceğiz. Bunun için de derneğin kuruluş çalışmaları sürüyor.

DERNEK YÖNETİMİ BELLİ

Dernek yönetiminde yer alacak 7 asil, 7 de yedek üye belirlendi. Dernek kurulduktan hemen sonra seçimli genel kurula gideceğiz. Genel kurulda yönetim kurulu seçildikten sonra A.Ş.’nin derneğe devri için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurulacak” diye konuştu.

2.LİGİ TAŞIYACAK BÜTÇEMİZ YOK

Seçimli genel kurulda seçime girecek listenin ayrı olduğunu da kaydeden Başkan Fatih Özcan, daha önce belirttiği gibi, 2.Lig’e taşıyacak bir bütçenin olmadığını, kaynak sağlanması durumunda yeniden başkanlığa aday olacağını, ancak kaynak sağlanamaması halinde aday olmayacağının yinelerken, “Ancak kimse talip olmazsa da kulübü ortada bırakmayız” dedi.

leşme, mekatronik gibi) iyi bir gelecek kurabileceklerini ifade etti. (Haber Merkezi)

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