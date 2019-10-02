Kömür’e bileniyorlar

Yeni Çorumspor Cumartesi günü Zonguldak Kömürspor’la deplasmanda oynayacağı 6.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Tesisler 1 No’lu Sahada saat 11.00’de başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, sakatlıktan yeni çıkan Fatih Şerifoğlu yine takımdan ayrı çalıştı.
Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde ısınma koşularıyla başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik patron Bahri Kaya antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada topla oyun oynattı. Taktik içerikli oyun sırasında futbolculara sık sık uyarılarda bulunan Kaya, aynı hataların maçta tekrarlanmamasını istedi.
Yeni Çorumspor bugün de saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.