Kod adı ‘Havuç’

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, bir süredir kendi sosyal medya hesabından havuç fotoğrafı paylaşarak yapacağı flaş transferle ilgili ipucu veriyordu. Kamuoyu, “Havuç” olarak kodlanan futbolcunun kim olduğunu merak ederken, Başkan Fatih Özcan Ankara’da bu futbolcuyla bir araya geldi.

Kızıl saçlı olduğu için “havuç” olarak bilinen ve Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan’ın da bu isimle kodladığı deneyimli futbolcunun akşam saatlerinde Ankara’da Başkan Fatih Özcan’la bir araya geldiği öğrenildi. Gazetemizin basıma girdiği saatlerde gerçekleşen görüşmenin olumlu geçmesi halinde futbolcunun bugün Çorum’da olacağı kaydedilmişti.

Başkan Fatih Özcan’ın takımında görmeyi çok istediği “havuç” lakaplı deneyimli futbolcu bulunduğu liglerde hep üst düzey takımlarda top koşturdu. Biten sezonda 2.Lig’de bir takımda oynayan deneyimli futbolcu, gerçeklemesi halinde Çorum Futbol Kulübü’nün en flaş transferlerinden biri olacak.

ANKARA’DA BİR GÖRÜŞME DAHA

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, gazetemizde yer alan haberde dün için saat 15.00’e kadar süre tanındığı belirtilen futbolcuyla da Ankara’da bir araya geldi. Daha önce Çorum FK’da top koşturan deneyimli sağ kanat oyuncusunun düğün hazırlığında olduğu bilgisine ulaşılırken, Çorum’a gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.