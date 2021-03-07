Kocakaya ve Eğer’den milli haltercilere moral ziyareti

Çorum’a gelen Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocaoğlu, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte millilerin Anitta Otel’deki kampını ziyaret etti.

Kampla ilgili teknik heyetten bilgi alan Genel Müdür Yardımcısı Kocaoğlu, millilere Avrupa şampiyonasında başarı dileklerinde bulundu.

(Spor Servisi)

