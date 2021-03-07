Kocakaya ve Eğer’den milli haltercilere moral ziyareti
3-11 Nisan tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası öncesinde Çorum’da kampta olan Kadın Halter Milli Takımı hazırlıklarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocaoğlu, dün kampı ziyaret etti.
Spor 07.03.2021, 18:51
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Çorum’a gelen Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocaoğlu, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte millilerin Anitta Otel’deki kampını ziyaret etti.
Kampla ilgili teknik heyetten bilgi alan Genel Müdür Yardımcısı Kocaoğlu, millilere Avrupa şampiyonasında başarı dileklerinde bulundu.
(Spor Servisi)
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