Koçak ve Metin Türkiye şampiyonu 

Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programı gereğince, Afyonkarahisar’da düzenlenen U11 ve U13 Türkiye Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Çorumlu güreşçiler, serbest stilde, 2 birincilik, 3 de ikincilik olmak üzere 5 madalya, grekoromen stilde ise 1 üçüncülük madalyası kazandılar.

Serbest stilde, U13 30 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Yusuf Eren Koçak ve yine U13 88 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü güreşçisi Nedim Yasir Metin, Türkiye şampiyonu oldular.

İl Özel İdare Gençlikspor Kulübü güreşçilerinden Necati Bozkurt, U13 41 kiloda, Uğur Alp Tuzcu U13 62 kiloda, Fatih Buğra Dede de U13 88 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde ettiler.

Grekoromen stilde ise, Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü güreşçisi Utku İlbars, U13 41 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. U11 62 kiloda mücadele eden Muhammet Seyit Karakaş da, madalya maçında yenilerek Türkiye beşinciliğini elde etti.

Çiğlitepe ve Tınaztepe Spor Salonlarının evsahipliği yaptığı müsabakaları, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Genel Sekreter Yusuf Gümüş ile çok sayıda güreş sever izledi.

(Hüseyin AŞKIN)

