Kocaelisporlu Gökdeniz, Çorum FK’ya attığı son dakika golünü unutamıyor

Somaspor’un Çorumlu futbolcusu Nurettin Çağlar’ın, Uşakspor’da oynarken Çorum Futbol Kulübü’nü 4-3 yendikleri maçı “En unutamadığı maç” olarak değerlendirmesinden sonra Kocaelisporlu Gökdeniz Bayrakdar’dan da benzer bir açıklama geldi.