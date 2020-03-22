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Kocaelisporlu Gökdeniz, Çorum FK’ya attığı son dakika golünü unutamıyor

Somaspor’un Çorumlu futbolcusu Nurettin Çağlar’ın, Uşakspor’da oynarken Çorum Futbol Kulübü’nü 4-3 yendikleri maçı “En unutamadığı maç” olarak değerlendirmesinden sonra Kocaelisporlu Gökdeniz Bayrakdar’dan da benzer bir açıklama geldi.

Kocaelisporlu Gökdeniz, Çorum FK’ya attığı son dakika golünü unutamıyor

Somaspor’un Çorumlu futbolcusu Nurettin Çağlar’ın, Uşakspor’da oynarken Çorum Futbol Kulübü’nü 4-3 yendikleri maçı “En unutamadığı maç” olarak değerlendirmesinden sonra Kocaelisporlu Gökdeniz Bayrakdar’dan da benzer bir açıklama geldi.

22 Mart 2020 Pazar 22:10
Kocaelisporlu Gökdeniz, Çorum FK’ya attığı son dakika golünü unutamıyor

Sosyal medyadan yayın yapan 3.Lig sayfasına röportaj veren Kocaelispor’un 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, “En unutamadığın maç?” sorusuna, geçen sezon 18 Kasım 2018’de Çorum Futbol Kulübü’nü Çorum’da 2-1 yendikleri maç olarak cevap verdi. Genç futbolcu, son dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdiğini belirtti.

Çorum FK, Gökdeniz Bayrakdar’ın bahsettiği maçta Kocaelispor karşısında 24.dakikada Yakup Alkan’ın attığı golle son 10 dakikaya 1-0 önde girerken, 80.dakikada Ali Keten’le beraberliği sağlayan Kocaelispor, 90+4.dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

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