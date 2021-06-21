Kocaelispor’a başsağlığı

Kocaelispor eski Başkanı Hüseyin Üzülmez’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine, Çorum Futbol Kulübü ve Başkan Fatih Özcan başsağlığı mesajı yayınladılar.

Çorum FK’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Kocaelispor’da geçtiğimiz sezon başında sağlık sorunları nedeniyle başkanlık görevini bırakmak zorunda kalan Hüseyin Üzülmez’in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerini kullanıldı.

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan da kendi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Özcan, “Eski Kocaelispor Başkanı Sayın Hüseyin Üzülmez’in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır, Kocaelispor camiasına da başsağlığı dilerim” dedi.

(Spor Servisi)

