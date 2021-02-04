Kocaeli mesaisi tam gaz!

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, 7 Şubat Pazar günü sahasında Kocaelispor’la oynayacağı 21.hafta maçının hazırlıklarını dün teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 1 No’lu Sahada saat 12.30’da başlayan antrenmana, sakatlığı nedeniyle bu maçta da forma giyemeyecek olan ve tedavisi süren Mehmet Sedef dışında tüm futbolcular katıldı.

Isınma ile başlayan antrenman, çabuk kuvvet içerikli istasyon antrenmanı ile devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, antrenmanın son bölümünde, Kocaelispor maçının taktini içeren bir oyun oynattı. Futbolcuların hırslı ve istekli göründükleri antrenman sırasında Taşdemir zaman zaman oyuncularına uyarılarda bulunarak yapmaları gerekeni anlattı. Antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla kritik Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)