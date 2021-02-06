Kocaeli ile 12.kez

İki takım daha önce 9 kez normal sezonda, 2 kez de Play-Off’ta olmak üzere tam 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3’ünü Çorum Futbol Kulübü, 6’sını Kocaelispor kazanırken, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Çorum Futbol Kulübü bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Normal sezonlarda oynanan 9 maçın 2’sini Çorum FK, 5’ini Kocaelispor kazanırken, 2 maç berabere sonuçlandı. Kocaelispor’un 17 golüne Çorum FK 12 golle cevap verdi.

2018-19 sezonunda play-off yarı finalinde karşılaşan iki takımın Çorum’daki mücadelesinde Kocaeli temsilcisi sahadan 1-0 galip ayrılırken, Kocaeli’deki rövanş maçını 3-0 kazanan Çorum FK final bileti aldı.

İki takım bugüne kadar Çorum’da 4 kez karşılaşırken, bu maçların 1’ini Çorum FK, 3’ünü ise Kocaelispor kazandı. Çorum FK bu maçlarda attığı 8 gole karşılık kalesinde 10 gole engel olamadı.

Kocaeli’de oynanan 6 maçta ise taraflar 2’şer galibiyet aldı. 2 maç da berabere biterken, Çorum FK’nın 7 golüne Kocaelispor da 7 golle karşılık verdi.

(Spor Servisi)

