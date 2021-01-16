K.Maraş’la ilk kez

Çorum Futbol Kulübü, yarın 11.haftanın erteleme maçında konuk olacağı Kahramanmaraşspor’la tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Profesyonel futbol liglerindeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, Kahramanmaraşspor’la daha önce ne ligde, ne de Türkiye Kupası’nda hiç rakip olmadı. İki takım ilk kez bu sezon aynı grupta yer alırken, 11.haftada oynanması gereken maç Çorum FK’daki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Yarın Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak maç iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

(Spor Servisi)