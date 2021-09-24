K.Maraş-Bayburt maçını Ahmet Ecevit yönetecek
Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Kırmızı Grup’ta, 26 Eylül Pazar günü Kahramanmaraşspor’la An Zentrum Bayburt Özel İdarespor maçını Çorum bölgesi B klasman hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.
Spor 24.09.2021, 00:53
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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş 7 Ocak Stadı’nda oynanacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Bolu bölgesinden Hakan Erkan ve Çorum bölgesinden Oğuzhan Kocaçoban yapacak. Saat 15.30’da başlayacak maçta Ankara bölgesi hakemlerinden Hakan Basık da dördüncü hakem olarak görev alacak.
(Hüseyin AŞKIN)
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