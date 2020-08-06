Klasman adayları seminere katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen terfi kursu Ankara’da gerçekleşti. Kursa Çorum’dan İl Hakem Kurulu Başkanı Recai Kuzey gözetiminde klasman ve bölgesel gözlemciliğe aday gösterilen Gökhan Yumlu ve Özcan Genel, klasman hakemlerinden Celal Bayraklı, klasman yardımcı hakemliğe aday gösterilen Oğuzhan Kocaçoban, bölgesel orta hakemliğe aday gösterilen M.Fatih Kesgin, Arslan Iğnak, bölgesel yardımcı hakemliğe aday gösterilen Yasin Doğan, Yahya Aksoy, M.Samet Ünal ve bayan yardımcı hakemliğe aday gösterilen Hatice Yıldırım, Çiğdem Varan katıldı.

Merkez Hakem Kurulu Üyesi Zihni Aksoy başkanlığında gerçekleşen kursta görüntülü sınav ve mülakat yapıldı. 17-20 Ağustos tarihleri arasında klasmanların açıklanacağı belirtildi.

(Rıfat KARA)