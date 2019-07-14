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Klasik otomobiller yarıştı

36.Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Klasik Otomobiller yarışının startı verildi.

Klasik otomobiller yarıştı

36.Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Klasik Otomobiller yarışının startı verildi.

14 Temmuz 2019 Pazar 19:02
Klasik otomobiller yarıştı

Çorum Belediyesi ve Golonya sponsorluğunda gerçekleşen klasik otomobiller yarışlarını, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Klasik Otomobiller Federasyonu Başkanı Necdet Boyacı, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak ve çok sayıda vatandaş takip etti. Türkiye genelinden 25 klasik araba ve 65 pilot ve co-pilotun katılımı ile gerçekleşen yarışlar öncesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yarışlara katılan pilotlara başarılar dilerken, medeniyetler şehri Çorum’da kendilerini ağırlamaktan dolayı mutluluğunu ifade etti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın startı ile başlayan yarışta klasik arabalar ilk olarak Anitta Otel, Tuzcular, Mimarsinan, Ata Caddesi, Bahabey Caddesi, Gazi Caddesi, Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu, Fatih Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Çevre Yolu güzergâhını kullandı. Kısa süren molanın ardından tekrar start alan arabalar Binevler, Buharaevler ve Kaleli Petrol’de yarışı tamamlayarak konvoy eşliğinde saat kulesi önüne geldi.

Gazetemizin basıma girdiği saatlerde düzenlenen ödül töreni ile yarışta dereceye giren pilot ve co-pilotlara ödülleri verildi.

(Rıfat KARA)

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