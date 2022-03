Kızlarda Merve Peker, erkeklerde Mehmet Can Düz şampiyon oldu

24 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık günü nedeniyle Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından “Hepimiz Aynıyız” etkinlikleri kapsamında özel masa tenisi turnuvası düzenlendi. Zübeyde Hanım Özel Uygulama Okulu Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya çok sayıda down sendromlu sporcu katıldı. Eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda kızlarda Zübeyde Hanım Uygulama Ortaokulu öğrencilerinden Merve Peker şampiyon olmayı başarırken, Aile ve Sosyal Politikaları Engelsiz Yaşam Merkezi Okulu’ndan ise Ayşe Arzık ikinci, Ebru İpek üçüncü, Yeliz Ay ise dördüncülüğü elde etti. Erkekler kategorisinde ise yine Aile ve Sosyal Politikaları Engelsiz Yaşam Merkezi Okulu’ndan Mehmet Can Düz şampiyon olurken, Zübeyde Hanım Özel Uygulama Okulu’ndan Enes Borucu ikinci, yine Aile ve Sosyal Politikaları Engelsiz Yaşam Merkezi Okulu’ndan Fırat Abatay ise üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren özel sporculara madalya verildi.



(Rıfat KARA)