Kızlarda Merve Peker, erkeklerde Mehmet Can Düz şampiyon oldu
Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından “Hepimiz Aynıyız” etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında kızlarda Merve Peker, erkeklerde ise Mehmet Can Düz şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.
24 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık günü nedeniyle Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından “Hepimiz Aynıyız” etkinlikleri kapsamında özel masa tenisi turnuvası düzenlendi. Zübeyde Hanım Özel Uygulama Okulu Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya çok sayıda down sendromlu sporcu katıldı. Eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda kızlarda Zübeyde Hanım Uygulama Ortaokulu öğrencilerinden Merve Peker şampiyon olmayı başarırken, Aile ve Sosyal Politikaları Engelsiz Yaşam Merkezi Okulu’ndan ise Ayşe Arzık ikinci, Ebru İpek üçüncü, Yeliz Ay ise dördüncülüğü elde etti. Erkekler kategorisinde ise yine Aile ve Sosyal Politikaları Engelsiz Yaşam Merkezi Okulu’ndan Mehmet Can Düz şampiyon olurken, Zübeyde Hanım Özel Uygulama Okulu’ndan Enes Borucu ikinci, yine Aile ve Sosyal Politikaları Engelsiz Yaşam Merkezi Okulu’ndan Fırat Abatay ise üçüncü olarak tamamladı.
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren özel sporculara madalya verildi.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
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|38
|15. Galatasaray
|30
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|16. Giresunspor
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|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
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|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
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|29
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|28
|32
|14. Elche
|29
|32
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|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
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|29
|19