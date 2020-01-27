Kızlarda Halk Eğitim, erkeklerde Mimarsinan şampiyonluğa uzandı

Vuşu İl Temsilciliği’nin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Vuşu İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 25-26 Ocak tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 11 kulüpten toplam 152 sporcu katıldı. Alt minikler, minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 6 kategoride gerçekleşen müsabakalar eleme usulüne göre oynandı. Pazar günü yapılan yarı final ve final maçlarının ardından kızlarda Halk Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü şampiyonluk ipini göğüslerken, Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü ikinci, Albayrak İlkokulu Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü üçüncü, Yumurta İlkokulu Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü ise dördüncü olarak tamamladı. 63 sporcunun mücadele ettiği erkekler kategorisinde ise Mimarsinan Ortaokulu Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü birincilik kürsüsüne çıkarken, 19 Mayıs Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Kulübü ikinci, Ensar Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü ve M.Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporcular madalya, kulüplere ise kupaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)