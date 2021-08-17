Kıyıklık’dan Vefaspor’a yakın ilgi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Genç Kemanşeler" yetişiyor projesi kapsamında İstanbul'da kültürel gezi faaliyetleri yapan Çorum Vefaspor Kulübü’ne hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık yakın ilgi gösterdi.

Vefaspor Kulübü ilk olarak Beyoğlu Belediye Başkanı A.Haydar Yıldız'ı, daha sonra önceki dönem AK Parti İstanbul Milletvekili hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık'ı ziyaret etti. Vefalı minik sporculara yakın ilgi gösteren Kıyıklık, bol bol nasihatlerde bulundu. Vefaspor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı, Yıldız ve Kıyıklık'a yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini ileterek kulüp forması ve Çorum Saat Kulesi'nin maketini hediye etti.

(Rıfat KARA)