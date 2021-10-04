Kıvanç’tan kötü haber

Kulüpten yapılan açıklamada, “A takım futbolcularımızdan Kıvanç Kaya’nın ön çapraz bağı rehabilitasyonu sürecinin sonunda yapılan saha testlerinde, yaralanma tekrarlanmış olup, spor hekimleri ile iletişime geçilip cerrahi müdahale için süreç takibi başlatılmıştır.

Oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin bilgilendirilmesi ilerleyen günlerde yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon başında çapraz bağlarından sakatlanan ve ameliyat geçiren Kıvanç, bu sezon başı hazırlık döneminde aynı yerden sakatlanmış ve bir süredir takımdan ayrı bireysel çalışıyordu.

(Hüseyin AŞKIN)