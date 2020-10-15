Kıvanç Kaya perdeyi yine İnegöl’de açtı
Çorum Futbol Kulübü’nün önceki gün deplasmanda İnegölspor’u 2-0 geriden gelip 3-2 yendiği maçın 90+1.dakikasında galibiyeti getiren golü atan Kıvanç Kaya, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ilk golünü Bursa temsilcisine attı.
Önceki gün, maça yedek kulübesinde başlayan Kıvanç Kaya, İnegölspor 2-0 önde iken 63.dakikada Cengiz’in yerine oyuna girerken, takımının hücum gücünü artırdı. Genç golcü, 68.dakikada Umut Kaya, 85.dakikada da Sinan Kurumuş’un golleriyle 2-2 berabere devam eden maçın 90+1.dakikasında Sinan Kurumuş’un pasında topu ağlara yollayarak Çorum FK’yı 3-2 ön geçirdi ve kırmızı-siyahlılar bu golle sahadan galip ayrılıp 11 maç aradan sonra kazanmayı hatırlarken, Kıvanç Kaya bu sezon ilk golünü attı.
İnegöl’de, 3-2’lik galibiyetin mimarlarından olan Kıvanç Kaya, geçen sezon da ilk golünü yine İnegölspor’a atmış ve Çorum FK yine Kıvanç’ın golüyle 2-1 kazanmıştı. Ligin 2.haftasında İnegöl’de oynanan maçta Çorum FK 28.dakikada M.Rıdvan’ın golüyle 1-0 öne geçerken, 70.dakikada Murathan Buruş’un kendi kalesine attığı golle skora denge gelmiş ve 80.dakikada Kıvanç Kaya’nın golüyle Çorum FK sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.
22 yaşındaki golcü futbolcu, geçen sezon Çorum FK formasıyla 23 maçta attığı 8 golle takımının en golcü ismi olmuştu.
(Spor Servisi)
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