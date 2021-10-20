Kıvanç Kaya ameliyat oldu
Geçtiğimiz günlerde, antrenmanda sakatlığı nükseden Kıvanç Kaya, önceki akşam İstanbul’da bıçak altına yattı.
Spor 20.10.2021, 02:07
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Geçtiğimiz sezon, sol diz ön çapraz bağlarından sakatlanan ve geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatan Kıvanç Kaya, bu sezon hazırlık döneminde bireysel çalışmalar yaparken, takımla çalışmalara başlamadan önce yapılan test sırasında yeniden sakatlandı. Ameliyat olmasın kararlaştırılan genç golcü, önceki akşam, Vadi İstanbul Liv Hospital’da sol diz ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen ameliyatın başarılı geçtiği açıklandı.
Sezonu kapatan Kıvanç Kaya’nın yaklaşık 1 yıl sürecek tedavi sürecinden sonra sahalara döneceği kaydedildi.
ÇORUM HABER, Kıvanç Kaya’ya geçmiş olsun der, acil şifalar diler.
(Hüseyin AŞKIN)
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