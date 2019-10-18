Kıvanç, Artun’u ikiye katladı

Yeni Çorumspor’un genç golcüsü Kıvanç Kaya, geride kalan 8 haftada attığı 4 golle maç başına 0,5 gol ortalaması tuttururken, bu alanda Yeni Çorumspor’dan giden Tarsus İdmanyurdu’nun golcüsü Artun Akçakın’ı ikiye katladı.

Artun Akçakın sezon öncesinde Yeni Çorumspor’un gol umudu olarak transfer edilirken, sezon öncesinde yaşanan kaos ortamında yüksek maliyeti nedeniyle transferi resmiyet kazanmadan vaz geçildi. Artun, Yeni Çorumspor’dan ayrıldıktan sonra Tarsus İdmanyurdu’nun yolunu tutarken, genç golcü Kıvanç Kaya Yeni Çorumspor’un gol umudu oldu.

KIVANÇ 4, ARTUN 2 GOL ATTI

Ligin geride kalan 8 haftalık periyodunda 7 maçta forma giyen Kıvanç Kaya 1922 Konyaspor, İnegölspor, Başkent Akademi ve Hacettepespor maçlarında olmak üzere 4 gol atarak takımına kritik puanlar kazandırırken, Artun Akçakın ise 8 maçta sadece 2 gol kaydedebildi. Deneyimli golcü, bu golleri Şanlıurfaspor’a (penaltıdan) ve 1922 Konyaspor’a attı.

EREN DE CANSIN’I ARATMADI

Öte yandan, Artun Akçakın gibi sezon öncesinde Yeni Çorumspor’la anlaşan ancak yüksek maliyeti nedeniyle yolların ayrıldığı stoper Mehmet Cansın Çiçek de Tarsus İdmanyurdu’nun formasını giyiyor. Mehmet Cansın Çiçek ligin geride kalan 8 haftalık periyodunda 7 maçta forma giyerken, yerine transfer edilen Eren Tokat Yeni Çorumspor’da ligdeki 8 maçın tamamında ve Türkiye Kupası’nda forma giydi. Mehmet Cansın gol sevinci yaşayamazken, Eren Tokat Başkent Akademi maçında fileleri havalandırarak skora katkı sağladı.

(Hüseyin AŞKIN)