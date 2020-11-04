Kıvanç ameliyat oldu
Çorum Futbol Kulübü'nün başarılı golcüsü Kıvanç Kaya ameliyat oldu.
Spor 04.11.2020, 19:49
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sakatlanarak sol diz yan bağlarında yüzde 90 oranında yırtık tespit edilen ve sezonu kapattığı açıklanan genç golcü Kıvanç Kaya dün bıçak altına yattı. Dün konu ile ilgili Çorum Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "A takım oyuncularımızdan Kıvanç Kaya dün saat 13.00'de Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde sol diz ön çapraz bağı ameliyatı olmuştur. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr.Sinan Karaoğlu tarafından başarılı bir operasyon gerçekleşmiştir. Kıvanç Kaya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede tekrardan aramızda görmek istiyoruz" denildi.
(Spor Servisi)
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