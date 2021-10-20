Kısacık, Çorum’da seçim turuna çıktı
Türkiye Badminton Federasyonu’nun 3 Kasım Çarşamba günü Ankara’da yapılacak olan 5.Olağan Genel Kurulunda başkan adayı olan hemşehrimiz Hayati Kısacık, seçim çalışmaları çerçevesinde Çorum’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Spor 20.10.2021, 00:46
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Geçtiğimiz günlerde başkanlık için adaylığını açıklayan ve camianın büyük kesiminde adaylığı memnuniyetle karşılanan Hayati Kısacık, Çorum’a geldi. Kısacık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, Badminton İl Temsilcisi ve aynı zamanda milli takım antrenörü Barış Boyar ve badminton antrenörlerini ziyaret etti.
Ziyarette, projelerini anlatan Kısacık, destek istedi.
Başkan adayı Hayati Kısacık, seçim çalışmaları çerçevesinde birçok ilde ziyaretlerde bulunacak.
(Hüseyin AŞKIN)
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