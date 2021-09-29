Kısacık, Badminton Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kısacık: “Değerli badminton ailem, 27 yıldır içerisinde bulunduğum badmintona tüm kulüplerimiz, sporcularımız, antrenörlerimiz ve hakemlerimizle birlikte, ötekileştirmeyen, eşitlikçi, ortak akıl ile hareket eden “kırmak” fiilini sadece rekorda kullanan bir anlayışla ve sizlerin destekleri ile Federasyon başkanı olarak hizmet etmek üzere adayım” ifadelerinin kullandı.

HAYATİ KISACIK KİMDİR?

Hayati Kısacık, 6 Haziran 1973 tarihinde Çorum’un Kargı ilçesinde doğdu. 1989 yılında Kargı Lisesi’ni bitiren Kısacık, 2001 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Bölümü’nden mezun oldu.

Bir spor adamı olan Hayati Kısacık’ın 3.Kademe Badminton, 2. Kademe Güreş, 1. Kademe Basketbol ve 1. Kademe Squash hakemi ve antrenörlük belgeleri bulunuyor. Ayrıca 2009 yılında başladığı Türkiye Badminton Federasyonu Genel Koordinatör Teknik Kurul As Başkanlığı görevini uzun süre sürdürdü.

Kısacık, 2014-2018 yıllarında Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptı.

(Hüseyin AŞKIN)

