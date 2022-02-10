Kırmızı-Siyahlılar, Maraş’a sıkı hazırlanıyor

Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı taktik antrenman ile Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Ergün Penbe nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Saha’da, saat 13.00’de başlayan antrenmana, sakatlıkları devam eden Erdi Yokuşlu, Muhsin Yıldım ve Emre Öztürk katılmazken, diğer oyuncular hazır bulundu.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. İkinci bölümde Kahramanmaraşspor maçının taktiğini içeren kanat organizasyonlarına yönelik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar, son bölümde ise yarı sahada topla serbest oyun oynadılar.

(Rıfat KARA)

