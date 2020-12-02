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Kırmızı-siyahlılar Hekimoğlu maçı için Trabzon’a gitti

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü yarın Hekimoğlu Trabzon’la deplasmanda oynayacağı 13.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 02.12.2020, 00:23
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Kırmızı-siyahlılar Hekimoğlu maçı için Trabzon’a gitti

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 2 No’lu Sahada saat 11.30’da başlayan antrenmana covid-19 testi pozitif olan ve izolasyonları devam eden futbolcuların yanı sıra sakatlığından dolayı sezonu kapatan Kıvanç Kaya katılmadı.

Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Topla teknik çalışmasının ardından antrenman toplu oyunla sona erdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir antrenmanda zaman zaman futbolcularına uyarılarda bulundu.

Antrenmanla birlikte Hekimoğlu Trabzon maçının Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayan Çorum Futbol Kulübü, 13.30’da yenen öğle yemeğinin ardından otobüsle Trabzon’a hareket etti.

Kırmızı-siyahlılar bugün Trabzon’da yapacakları ter idmanından sonra maç saatini beklemeye başlayacaklar.

(Spor Servisi)

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