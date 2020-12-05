Kırmızı-Siyahlı taraftarlardan futbolculara ültimatom; ‘ARTIK YETER!’

Kırmızı-Şimşekler, Siyah Duvar ve Son Cephe taraftar grupları sosyal medya hesabından “Artık yeter” başlığı altında ortak bir paylaşım yaptı. Hekimoğlu Trabzon karşısında alınan yenilgi sonra yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi; “Büyük Çorumspor camiası, içinde bulunduğumuz durum artık herkesin canını sıkmış, yedisinden yetmişine illallah çektirmiştir. Bizden daha zor koşullar altında hazırlanan takımlar bizlere fark atmış, sahada üstünlük kazanmıştır. Yaklaşık 3 aydır sesimizin çıkmaması takımı rehavete kaptırmış olacak ki ne bir önlem, ne bir kaygı görünmemektedir. Bu takım öyle proje köy değil. 1967’den beri savaşçı ruhuyla buralara gelen Çorumspor kulübüdür.

Buradan sahada ruhsuzluk içinde olanlara ültimatom veriyoruz. Burası Çorumspor, biz o rezilliği bir kere yaşarız. Bir daha olmasına asla izin vermeyiz. Her hafta aynı durum yeter artık. Kendinize gelin. Kimsenin sabrı kalmamıştır. Aksi takdirde yaşanacak olaylardan kimse sorumlu değildir.”