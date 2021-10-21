Kırmızı-Siyahlı ekip, Sarıyer’e hiç yenilmedi

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 9.hafta maçında konuk edeceği Sarıyer’le tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Çorum FK’nın üstünlüğü bulunuyor.

Profesyonel liglerdeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sarıyer’le ilk kez 2019-2020 Sezonunda aynı grupta yer aldı. İki takım ilk kez 14.haftada İstanbul’da karşı karşıya geldi. 23 Kasım 2019’da Yusuf Öniş Stadı’nda oynanan maçı Çorum FK 2-0 kazandı. İlk yarısı golsüz biten maçta Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 63.dakikada Berat Ali Genç, 90+5.dakikada da Fatih Şerifoğlu attı.

Aynı sezonun 31.haftasında Çorum’da oynanması gereken maç, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanmadı.

Çorum FK ile Sarıyer geçen sezon da aynı grupta yer aldı. İki ekip, ligin 19.haftasında karşı karşıya gelirken, 6 Ocak 2021 tarihinde Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanan maç 1-1 bitti. Bu maçta da ilk yarı golsüz biterken, Sarıyer 60.dakikada Ömer Bozan’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Çorum FK geriye düştüğü maçta hemen 1 dakika sonra Sinan Kurumuş’un golüyle beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Çorum FK’ya penaltıdan golü atan Ömer Bozan, devre arasında Çorum FK’ya transfer oldu.

İki takım arasında ligin 38.haftasında Çorum’da oynanan maç ise başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. Bu maç, iki ekip arasında Çorum’da oynanan ilk maç olarak da kayıtlara geçti.

(Hüseyin AŞKIN)

