Kırmızı Şimşekler Çayevi hizmete açıldı

Maliye Sokak Şelale Cafe arkasında hizmet verecek olan Kırmızı-Şimşekler Çeyevi’nin açılış törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, muhtarlar, altyapı antrenörleri ve Çorum Futbol Kulübüne gönül veren taraftarlar katıldı. Kuran’ı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan tören, protokol üyelerinin açılış konuşmaları ile devam etti. Açılış kurdelesini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Çorum FK Başkanı Fatih Özcan birlikte keserken, Çorum FK’ya gönül veren taraftarlar yaktıkları meşaleler ve attıkları sloganlar ile açılışa damga vurdular.

(Spor Servisi)