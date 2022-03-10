Çorum FK’da, teknik direktör Ergün Penbe’nin yardımcılarından Okan Kopan, önceki gün, deplasmanda, lider Sakaryaspor’a 4-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Eksik oyuncuların çokluğuna dikkat çeken Okan Kopan, rotasyona girecek kadrolarının olmadığını ifade ederken, alınan yenilgiyi normal karşıladıklarını söyledi.

20 günde 4 maç oynadıklarını, eksiklerin çokluğu nedeniyle, kırılma anlarında gerekli tepkileri veremediklerini kaydeden Kopan, “Öncelikle Sakaryaspor’u ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Çarşamba günü olmasına rağmen, bayağı bir ilgi vardı maça.

Biz buraya kazanmak için geldik, çünkü bütün maçlara bu şekilde çıkıyoruz. Ancak, ligin boyu kısaldı, 20 günde 4 tane maç oynadık, bununla birlikte, sakat oyuncumuz çok. Rotasyona girecek kadromuz yoktu. Onun için kırılma anlarında gerekli tepkileri veremedik. Bu mağlubiyeti onun için normal karşılıyoruz.

Ancak, yarışımız ve maraton henüz bitmiş değil. Pazar günü çok önemli bir maç oynayacağız. Sezonun belki de boyunu kısaltacak, onun için bu mağlubiyeti en kısa sürede unutup, Pazar günü oynayacağımız maça hazırlanacağız” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

