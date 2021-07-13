“Kırıldığım ve hak etmediğim bir olay sonrası ayrılma kararı aldım”

Sözleşmesindeki getir-götür maddesini kullanarak bonservisini alıp 2.Lig ekibi Tarsus İdmanyurdu’na transfer olan Sinan Kurumuş, kırıldığı ve hak etmediğini düşündüğü bir olay yaşadığını ve bu olay sonrası Çorum FK’dan ayrılma kararı aldığını açıkladı. Olayın ne olduğunu açıklamayan Sinan Kurumuş, Çorum FK taraftarlarından kendisini iyi hatırlamalarını istedi.

Kurumuş’un açıklaması şöyle: “Sevgili Çorum FK ve Çorum severler; Çorum FK ile olan sözleşmemi karşılıklı anlaşarak feshetmiş bulunmaktayım. Başkanımıza, yöneticilerimize, hocalarıma, bütün takım arkadaşlarıma, personelimize ve siz büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

Sosyal medyadan bazı şeyler okuduğumu bilmenizi isterim. Hayatımda hiçbir zaman parayı ön planda tutmadım. Yasal hakkımı kullandığım için sitem mesajları aldım. Beni tanıyanlar bilir, bunu paramın kalacağı için yapmadım. Sezon içerisinde performansıma güvenip de hak etmediğim hiçbir şeyi istemedim, talep etmedim.

Kırıldığım, üzüldüğüm ve hak etmediğim bir olay sonrası ayrılma kararı aldım. Bu olayı da beni yakından tanıyanlar bilir.

2020-2021 Sezonu gol krallığını bu formayla kazandığım ve 28 golle Çorum tarihinde ismim olduğu için çok mutluyum. Sadece bunu bilmenizi istiyorum. Sizleri seviyorum. Hakkınızı helal edin, beni güzel hatırlayın, 99 numaraya iyi bakın… Hoşça kalın.”

(Hüseyin AŞKIN)

