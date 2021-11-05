Kılıçdaroğlu, Çorum FK ile yakından ilgileniyor
Spor 05.11.2021, 19:27
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum FK Başkanı Fatih Özcan’ı telefonla arayarak, kulüp antrenörü Bülent Üstüner’in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
Çorum Futbol Kulübü’nün bu sezon performansını yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Çorum’un her alanda olduğu gibi futbolda da hak ettiği yere gelmesi temennisini dile getirdi.
(Hüseyin AŞKIN)
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