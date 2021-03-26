Kılıçcıoğlu’na onay

Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan Çimentospor’un maçlarını Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynaması kesinleşti.

Çorum’u 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek takımlardan Çimentospor’un ve Osmancık Belediyespor’un maçlarını oynayacağı sahalar dün TFF’den gelen yetkililerce incelendi. TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven ve Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Şener Aydın dün Çorum’a gelerek hem Çimentospor’un maçlarını oynayacağı Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nı hem de Osmancık Belediyespor’un maçlarını oynayacağı Osmancık İlçe Sahası’nda incelemelerde bulundu. Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nı incelemek üzere ilk olarak Çorum’a gelen heyeti, Çorum ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Çimentospor İkinci Başkanı Dursun Solak, Çimentospor Antrenörü Menderes Özarslan ve Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu yetkilisi Hasan Gözübüyük karşıladı. İnceleme sonunda TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda maçların oynanabileceği yönünde onay belgesini Çimentospor İkinci Başkanı Dursun Solak’a teslim etti.

Daha sonra heyet Osmancık’a giderek Osmancık İlçe Sahası’nı inceledi. Osmancık’ta ise heyeti, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz, Çorum ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve Osmancık Belediyespor yönetimi karşıladı. Burada da yapılan inceleme sonunda maçların oynanmasında herhangi bir engel olmadığı açıklandı.

(Spor Servisi)

