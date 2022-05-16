Kickboksçu Abdussamet Uğurlu Dünya Kupası’nda ikinci

Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından, İstanbul’da düzenlenen 7.Uluslararası Dünya Kupası’nda ringe çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü sporcusu Abdussamet Uğurlu, ikinci oldu.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve 52 ülkeden 3 bin 100 sporcunun katıldığı Dünya Kupası’na Çorum’dan 5 sporcu katılıyor. Organizasyonun ilk gününde büyük erkekler K1 57 kiloda ringe çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Abdussamet Uğurlu, finalde yenilerek ikinci oldu ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

(Hüseyin AŞKIN)

