Kickboks şöleni başlıyor

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler ve Yıldızlar (kız-erkek) Türkiye Kickboks Şampiyonası, bugün Çorum’da başlıyor.

İl birinciliklerinden sonra, grup birinciliklerinde dereceye giren sporcuların katılacağı Türkiye Şampiyonası, bugün start alacak. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek Türkiye şampiyonası, 13 Mart Pazar günü sona erecek. Müsabakalar, şampiyona boyunca her gün saat 10.00’da başlayacak.

ÇORUM’DAN 10 HAKEM, 32 SPORCU

Şampiyonaya, Çorum’dan da il birinciliğinde birinci olan toplam 32 sporcu katılacak olup, yine Çorum’dan 10 hakem görev yapacak.

Şampiyona için Çorum’a, idareci, antrenör ve sporcu olmak üzere 3 bine yakın kişinin gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, şampiyonanın teknik toplantısı dün saat 17.00’de Anitta Otel’de gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılış töreni ise bugün saat 16.00’da yapılacak.

(Hüseyin AŞKIN)

