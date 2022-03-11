Kick-Boks Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler ve Yıldızlar (kız-erkek) Kick-Boks Türkiye Şampiyonası Çorum’da start aldı. 43 ilden 450 öğrencinin mücadelesine sahne olacak şampiyonada Çorum’dan ise 29 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar müzikli form, hard style, soft style, kreatif form ve point fight olmak üzere 5 dalda yapılıyor. Çorum’u TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu, Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu, Yavruturna Ortaokulu, Toprak Sanayi İmam Hatip Ortaokulu, Kocatepe Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu, Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri öğrencileri temsil edecek. Saat 16.00’da gerçekleşen açılış töreninin ardından bugün ve yarın yapılacak müsabakaların ardından şampiyona sona erecek.

(Rıfat KARA)

