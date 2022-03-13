Kick-Boks Şampiyonası sona erdi.. Çorum’a 7 madalya

Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler ve Yıldızlar (kız-erkek) Kick-Boks Türkiye Şampiyonası 10-13 Mart tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar ülke genelinden 450 sporcu katılırken, Çorum’u ise 29 sporcu temsil etti. İlk 2 gün gerçekleşen point fight müsabakaları sonunda Çorum Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu’ndan Osman Emir Mercan 47 kilo minik erkeklerde Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, 60 kilo yıldız kızlarda ise Yunus Emre Ortaokulu’ndan Yağmur Odabaş ve 65 kilo Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Elanur Akça Türkiye ikincisi oldular.

Yıldız kızlarda 65 kiloda Yunus Emre Ortaokulu’ndan Sakine Bengüsu Çalışkan, 37 kiloda Toprak Sanayi Ortaokulu’ndan Yağmur Çavdar, yıldız erkekler 63 kiloda TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu’ndan Hüseyin Ayberk Alataş ve küçük erkeklerde yine TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu’ndan Akademi Spor Kulübü sporcusu Arif Eke Kökden Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan isimler oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)

