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Keyifli prova

Pazar günü deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile kritik bir maça çıkacak olan Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı çift kale ile hazırlıklarını sürdürdü. Tarsus İdman Yurdu maçının provası niteliğinde geçen çift kale 1-1 sona ererken, futbolcuların neşeli olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Keyifli prova

Pazar günü deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile kritik bir maça çıkacak olan Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı çift kale ile hazırlıklarını sürdürdü. Tarsus İdman Yurdu maçının provası niteliğinde geçen çift kale 1-1 sona ererken, futbolcuların neşeli olması ise dikkatlerden kaçmadı.

28 Şubat 2020 Cuma 00:15
Keyifli prova

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde Tesisler 2 No'lu Saha'da saat 11.00'de başlayan antrenmana sakatlıkları devam eden Kıvanç Kaya ve Kerem Pala katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Gruplar halinde düz koşu ile başlayan antrenman, kısa süren çabuk-kuvvet çalışması ile devam etti. Çift kale maç öncesi 3 grup halinde kafa pası yaparak hedefe ulaşmak adına bir antrenman programı uygulayan Kırmızı-Siyahlılarda bu çalışma esnasında futbolcuların neşeli olması dikkat çekti. Antrenmanın son bölümünde Tarsus İdman Yurdu maçının provası niteliğinde çift kale maç yapan Çorum FK'da Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, yeşil takımda Reşat, Mehmet Can, Mete, Nurican, Nafican, M.Rıdvan, Emre, Enes, Semih, Faruk Alper ve Volkan'a, Turuncu takımda ise Deniz, Ertuğrul, Osman, Talha, Mert, Kerem Çağatay, Batuhan, Muhammed Çoban, Burak, Mikail ve Şaban'a görev verdi. Çift kale maçta daha çok kanat organizasyonlarına önem veren Küçükoğlu, zaman zaman oyunu durdurup Ertuğrul ve Mert'e daha çok atağa katılmaları konusunda uyarılarda bulundu. Neşeli geçen çift kale 1-1 berabere sona ererken, yeşil takımın golünü Volkan, turuncu takımın golünü ise Ertuğrul kaydetti.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenmanla Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

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