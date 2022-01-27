Keyifler yerinde

Tesislerde ki sahanın karla kaplı olması nedeniyle Kırmızı-Siyahlılar antrenmanı Kubatlar Halı Sahası’nda yaptı. Teknik Direktör Ergün Penbe nezaretinde gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Kıvanç Kaya, Abdulhamit Yıldız, Muhammet Fettahoğlu, Atakan Akkaynak, Erdi Yokuşlu, Berkay Can Değirmencioğlu ve özel izinli olan Umut Kaya ile Mehmet Gürkan Öztürk katılmadı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu antrenman gruplar halinde düz koşu ile başlarken, daha sonra 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde beyaz, yeşil ve turuncu yelekli 3 takım yarı sahada çift kale maç yaptı. 6 devre halinde oynanan çift kale maçı Mahmut Eren Güler, Burak Çalık, Emre Öztürk, Murat Yıldırım, Emirhan İşçi, Mustafa Eren Damar ve yeni transfer Recep Türköz’den oluşan beyaz takım kazandı. Yeşil ve Turuncu takımı 6 devrelik maçta mağlup etmeyi başaran beyaz takım antrenman sonunda galibiyet pozu vermeyi de ihmal etmedi.

(Rıfat KARA)

