“Kesin oynanacak diyemem” 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, 17 Nisan’da başlayacağı açıklanan ve koronavirüs vakalarının artması üzerine geçtiğimiz günlerde Mayıs sonuna ertelenen Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) akıbetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kayseri’de yayın yapan bir yerel bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Ali Düşmez, FF olarak pandemi ortamında sağlık ve bilim kurullarının tavsiyeleriyle hareket etmek durumunda olduklarının altını çizerken, ligin Mayıs ayı sonunda oynanmasının kesin olmadığına dikkat çekti.

OYNANMAMASINA KARŞIYIM

Vaka sayılarının düşeceğini ön gördükleri için ligin başlangıç tarihini 17 Nisan olarak açıkladıklarını kaydeden Ali Düşmez, “Hatta, geçen cuma günü statüyü açıklayacaktık. 1400 maçlı bir formül geliştirdik. 10 farklı senaryo hazırladık. Ben, liglerin hiç oynanmamasına karşı olduğum için bunları ortaya koydum.

Kulüplerimizin istediği her türlü formülü onaylarız. Bizim olduğumuz ortamda kimse amatörleri üvey evlat pozisyonuna düşüremez. Normalde BAL 150 takım, bu rakam 260’lara çıkmışsa bu bir jesttir. Bu istihdam demektir. Olumluluk demektir. Bunu göz ardı etmeyin” dedi.

DÜNYA GENELİNDE MAHALLİ LİGLER OYNANMIYOR

Düşmez, dünya genelinde ve Türkiye’de birçok spor organizasyonu yapılırken BAL’ın ertelenmesiyle ilgili olarak da, “Sadece üst ligler oynanıyor. Mahalli ligler oynanmıyor. Olimpiyata hazırlanan kulüplere ve sporculara izin var.

Fransa’da, İngiltere’de amatörlere beyaz sayfa yapıldı. Yeni başlayacak olan Kadınlar Ligi, 16 takımın olduğu, Antalya’da bir otelde 6 günde bitecek, 34 maçın oynanacağı basit bir lig. Futbol Gelişim Ligleri desen hepsi iptal oldu. Bir tek U19 Ligi, sonuçları UEFA’ya yollanacağı için oynanacak. U19 takımları 168 maçla oynuyor” ifadelerini kullandı.

TESİSLER AÇILIRSA OYNATIRIM

TFF olarak önümüzdeki günlerde bilim ve sağlık kurulları ile yeniden istişarelerde bulunacaklarını da belirten Başkan Düşmez, “Vakalar düşerse, Bilim Kurulu tesisler hazır derse, ben yarın da oynatırım.

Vakalar düştü diyelim, kulüpler ‘Mayıs sonu oynayalım’ derse, biz oynatmak istiyoruz zaten. 266 takımın yüzde 51’i oynamak istiyordur inşallah. Biz kulüplerin ve sporcuların hakkını koruduk. Kimsenin hakkı zayi olmasın diye uğraştık” dedi.

Düşmez, “Peki ligler mayıs ayı sonunda kesin oynanacak mı? sorusuna da, “Kesin oynanacak diyemem. Çünkü yetkili değilim” cevabını verdi.

(Spor Servisi)

