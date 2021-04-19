Keser şampiyon, Çetin üçüncü
Spor 19.04.2021, 21:51
15
Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliği taşıyan Türkiye Şampiyonası Antalya-Kemer’de düzenlenen yıldızlar kategorisi müsabakalarıyla tamamlandı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri, yıldızlarda 1 birincilik, 1 üçüncülük elde etti.
48 kiloda mindere çıkan Bekir Keser, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, 55 kiloda mücadele eden Emre Çetin ise Türkiye üçüncüsü oldu.
(Hüseyin AŞKIN)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
17°
hafif yağmur