Keser şampiyon, Çetin üçüncü 

Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliği taşıyan Türkiye Şampiyonası Antalya-Kemer’de düzenlenen yıldızlar kategorisi müsabakalarıyla tamamlandı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri, yıldızlarda 1 birincilik, 1 üçüncülük elde etti.

48 kiloda mindere çıkan Bekir Keser, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, 55 kiloda mücadele eden Emre Çetin ise Türkiye üçüncüsü oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

