Kerem Pala, Sabrican Vural ve Mertcan Aşçı kiralık veriliyor

Şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonun ilk yarısını Pazar günü deplasmanda oynayacağı Afjet Afyonspor maçıyla tamamlayacak olan Çorum FK’da üç futbolcunun kiralık olarak gönderilmesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “A Takım oyuncularımızdan Kerem Pala, Sabrican Vural ve Mertcan Aşçı’nın, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda, yönetim kurulunun onayı ile kiralık olarak göndermelerine karar verilmiştir” denildi.

Çorum FK’da dördüncü sezonunu geçiren ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında, Ispartaspor’da kiralık oynayan Kerem Pala, Çorum FK formasıyla bugüne kadar 58 resmi maça çıkarken, 2 gol attı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon ise Ligde 13, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 14 maçta süre aldı.

Sezon başında Üsküdar FK’dan transfer edilen savunma oyuncusu Mertcan Aşçı, kırmızı-siyahlı formayı resmi olarak sadece Arnavutköy Belediye ile oynanan Türkiye Kupası maçında 90 dakika giyerken, Erzincanspor’dan kadroya dahil edilen 20 yaşındaki Sabrican Vural ise, Ligde 10, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 11 resmi karşılaşmada 292 dakika süre aldı.

Bu futbolcuların kiralık gönderilecekleri kulüpler henüz belli olmazken, Kerem Pala’nın büyük olasılıkla Karşıyaka’ya gideceği bilgisine ulaşıldı. Yine, kiralık gönderilecek bu oyuncuların yerine genç futbolcuların transfer edileceği öğrenildi.

Bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan U19 takımının genç savunma oyuncusu Mustafa Eren Damar’ın profesyonel yapılabileceği edinilen bilgiler arasında.

(Hüseyin AŞKIN)

