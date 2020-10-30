Flaş Haberİzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem!
Kerem Pala atroskopik diz ameliyatı geçirdi
Çorum Futbol Kulübü futbolcularından Kerem Pala Kayseri’de başarılı bir atroskopik diz ameliyatı geçirdi.
Spor 30.10.2020, 19:44
33
Ergene Velimeşespor maçı öncesinde Salı günü antrenman sırasında sol dizinden sakatlanan ve menüsküsünde yırtık tespit edilen Kerem Pala kulüp fizyoterapisti Alparslan Başkana nezaretinde Kayseri Acıbadem Hastanesi’nde operasyon geçirdi. Prof.Dr. Sinan Karaoğlu tarafından yapılan atroskopik diz ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
Kerem Pala’nın bugün taburcu olacağı, 3 hafta sonra ise takımla antrenmanlara başlayacağı belirtildi.
(Spor Servisi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
16°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:19
|Akşam
|17:47
|Yatsı
|19:07