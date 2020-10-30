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Kerem Pala atroskopik diz ameliyatı geçirdi

Çorum Futbol Kulübü futbolcularından Kerem Pala Kayseri’de başarılı bir atroskopik diz ameliyatı geçirdi.

Spor 30.10.2020, 19:44
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Kerem Pala atroskopik diz ameliyatı geçirdi

Ergene Velimeşespor maçı öncesinde Salı günü antrenman sırasında sol dizinden sakatlanan ve menüsküsünde yırtık tespit edilen Kerem Pala kulüp fizyoterapisti Alparslan Başkana nezaretinde Kayseri Acıbadem Hastanesi’nde operasyon geçirdi. Prof.Dr. Sinan Karaoğlu tarafından yapılan atroskopik diz ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

Kerem Pala’nın bugün taburcu olacağı, 3 hafta sonra ise takımla antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

(Spor Servisi)

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