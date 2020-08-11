Kerem Çağatay bugün geliyor

Yeni sezon planlaması doğrultusunda titiz bir transfer çalışması yürüten Başkan Fatih Özcan 1 stoper, 2 orta saha transferini de hafta içi bizzat kendisi bitirecek. Bu doğrultuda Teknik Direktör Bahri Kaya’nın raporunu dikkate alan Başkan Özcan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Çağatay’ı Çorum’a davet etti. Bugün Çorum’a gelecek olan deneyimli futbolcu anlaşma sağlanması durumunda kendisini yeniden Çorum FK’lı yapan sözleşmeyi imzalayacak.

(Rıfat KARA)