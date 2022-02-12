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Kenetlenmenin, şampiyonluk meşalesini yeniden yakmanın…TAM ZAMANI

Son 2 haftada aldığı Turgutluspor ve Serik Belediye galibiyetleriyle birlikte şampiyonluk için yeniden umutlanan Çorum FK, yarın düşme hattındaki Kahramanmaraşspor’la evinde karşılaşacak. Şampiyonluk umutlarını daha da artırmak için galibiyete odaklanan kırmızı-siyahlı ekipte, sakatlıkları bulunan Erdi, Muhsin ve Emre kritik maçta forma giyemeyecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 13.00’te başlayacak kritik maçı Ankara bölgesi hakemlerinden Efe Tanrıverdi yönetecek.

Spor 12.02.2022, 00:10
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Kenetlenmenin, şampiyonluk meşalesini yeniden yakmanın…TAM ZAMANI

2.Lig Kırmızı Grup’ta zirve hesapları yapan Çorum FK, 25.hafta maçında, ligde kalma mücadelesi veren Kahramanmaraşspor’u konuk edecek.
İkinci yarıya kötü başlamasına rağmen, önceki hafta evinde Turgutluspor’u 5-1, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Serik Belediye’yi 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını tazeleyen Çorum FK, Kahramanmaraşspor karşısında da hem galibiyet serisini devam ettirmek, hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda.
Galibiyete odaklanan Çorum FK’nın yarınki maçta en büyük kozu ise hiç şüphesiz taraftarı olacak. “Kenetler Çorum” sloganıyla başlatılan kampanya büyük ilgi görürken, tribünlerin büyük kısmının dolması bekleniyor.
Yarınki kritik maç öncesinde, Çorum FK’da yine önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Erdi, Muhsin ve Emre forma giyemeyecek.
Ligde kalma mücadelesi veren Kahramanmaraşspor cephesinde de hesaplar puan üzerine yapılıyor. Düşme hattında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılarak, ilerleyen haftalar için moral bulmayı amaçlıyor.
40 puanlı 6.sıradaki Çorum FK ile, 13 puanlı 19.sıradaki Kahramanmaraşspor arasında yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta, Ankara bölgesi hakemlerinden Efe Tanrıverdi düdük çalacak. Saat 13.00’te başlayacak maçta, Efe Tanrıverdi’nin yardımcılıklarını ise yine Ankara bölgesinden Yusuf Susuz ile Kayseri bölgesinden Furkan Ulu yapacak. Ankara bölgesinden Özer Özden de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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